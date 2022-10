Migranti: Francia, soccorse 224 persone che cercavano di raggiungere Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo fine settimana le autorità francesi hanno soccorso 224 migranti che cercavano di attraversare il canale della Manica per raggiungere il Regno Unito. Lo ha annunciato la prefettura marittima del dipartimento della Manica. Secondo i dati annunciati da Londra, britannico, circa mille migranti sono sbarcati sulle coste britanniche per un totale di 40 nila dall'inizio dell'anno. Il dato ha già superato quello complessivo del 2021. Più di 200 persone sono morte o date per disperse dal 2014 ad oggi, con un picco di 27 decessi in un solo giorno registrato in un naufragio alla fine dello scorso anno. (Frp)