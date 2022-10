Energia: al via oggi ad Abu Dhabi la fiera sul petrolio Adipec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, la Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (Adipec), uno dei più grandi forum a livello internazionale che vede riuniti leader, decisori politici e rappresentanti del settore energetico. Secondo quanto specifica l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, la fiera durerà fino al 3 novembre prossimo. Con lo slogan "Il futuro dell'energia: sostenibile, affidabile e accessibile a tutti”, l’obiettivo dell’edizione di Adipec di quest’anno è trovare soluzioni efficaci ai problemi più urgenti del settore energetico, anche in termini di riduzione di emissioni di carbonio e potenziamento dell’energia pulita. Tayba al Hashemi, presidente di Adipec 2022 e amministratore delegato di Adnoc Sour Gas, ha affermato che l'edizione di quest'anno inaugura una nuova era, poiché rafforza la leadership degli Emirati sul futuro dell'energia a livello globale. (segue) (Res)