Energia: al via oggi ad Abu Dhabi la fiera sul petrolio Adipec (2)

- In un'intervista con "Wam", Al Hashemi ha osservato che l'evento giunge in un momento di sfide per le prospettive economiche e geopolitiche globali, ma si prevede "rafforzerà lo status di Abu Dhabi e degli Emirati Arabi Uniti come potenza unificante al centro del dialogo globale e soluzioni sul futuro dell'energia". "Adipec 2022, che si svolgerà solo una settimana prima della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite Cop27 in Egitto e un anno prima della Cop28 negli Emirati Arabi Uniti, svolgerà un ruolo rilevante nell'incoraggiare la collaborazione e il coinvolgimento dell'industria nel dibattito sul clima, assicurando che sia realistico, inclusivo ed equo", ha affermato Al Hashemi, aggiungendo che sono attesi 150 mila visitatori e oltre 1.200 relatori, inclusi "ministri del governo, leader aziendali e innovatori provenienti da ogni parte del mondo". (Res)