Brasile: Venezuela, Maduro si congratula con Lula e saluta "trionfo democrazia"

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro si è congratulato con Luiz Inacio Lula da Silva per l'elezione a presidente del Brasile. "Salutiamo la vittoria del popolo brasiliano, coloro che in questo 30 di ottobre hanno eletto Lula come nuovo presidente. Viva i popoli decisi as essere liberi, sovrani e indipendenti. Oggi in Brasile ha trionfato la democrazia", ha scritto Maduro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il leader del Partito dei lavoratori ha ottenuto il 50,90 per cento dei voti contro il 49,10 per cento andato al capo dello Stato uscente, Jair Bolsonaro, con uno scarto di circa 2 milioni voti. Lula, che assumerà il terzo mandato presidenziale dal prossimo 1 gennaio, avrà come vice Geraldo Alckmin, politico che sconfisse al ballottaggio del 2006. (Vec)