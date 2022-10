© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni a Inacio Lula per l'elezione a presidente del Brasile. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Non vedo l'ora di lavorare insieme per affrontare sfide globali urgenti, dalla sicurezza alimentare al commercio e al cambiamento climatico", ha scritto von der Leyen. (Beb)