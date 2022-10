Brasile: le congratulazioni di Sunak a Lula, lavoreremo insieme su questioni importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha espresso il suo "desiderio" di lavorare insieme a Luiz Inacio Lula da Silva, con cui si è congratulato per la vittoria alle elezioni presidenziali brasiliane. "Congratulazioni a Lula per la sua vittoria elettorale in Brasile. Non vedo l'ora di lavorare insieme su questioni importanti per il Regno Unito e il Brasile, dalla crescita dell'economia globale alla protezione delle risorse naturali del pianeta e alla promozione dei valori democratici", ha scritto su Twitter il primo ministro britannico. (Rel)