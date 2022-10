Bosnia: Dodik, più grande minaccia alla pace nel Paese è il "falso" Alto rappresentante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande minaccia alla pace in Bosnia Erzegovina è il "falso" Alto rappresentante Christian Schmidt. Lo ha dichiarato Milorad Dodik, nuovo presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), ripreso dalla stampa locale. Dodik ha affermato che Schmidt "sta nuovamente cercando di presentare una relazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite" e che "qualsiasi nuova imposizione da parte sua di decisioni che riguardano la Repubblica Srpska, porterebbe allo scioglimento della Bosnia Erzegovina", ha scritto il leader serbo su Twitter. "Quell'uomo non ha legittimità poiché il Consiglio di sicurezza dell'Onu non gliel'ha data", ha precisato Dodik. Egli ha aggiunto che lo stesso Consiglio dovrebbe sostenere ed estendere il mandato della missione Althea in Bosnia Erzegovina nella "stessa portata e capacità" di ora. (Seb)