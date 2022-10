Imprese: Urso, su raffineria di Priolo possibile intervento di Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento di Sace per dare garanzie sulla raffineria di Priolo? "E’ pensabile anche questo", ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. "Parleremo a cose fatte", ha spiegato il ministro sottolineando come già il governo sia intervenuto con una lettera del Comitato per la sicurezza finanziaria del Mef volta a rassicurare le banche. Nella lettera è stato ribadito come "l’azienda non sia sottoposta a sanzioni" e "può quindi operare nel panorama internazionale". Si tratta di un primo provvedimento ma "con Giorgetti ci sentiamo ogni giorno su questi e altri dossier”, ha aggiunto Urso. "E’ un primo passo, ne seguiranno altri affinché l'azienda possa superare il passaggio decisivo del 5 dicembre. Tra diretti e indotto sono circa 10 mila i lavoratori che dipendono dall’azienda”, ha concluso.(Rin)