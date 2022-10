Regno Unito: in settimana nuovi colloqui tra Network Rail e sindacati settore ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana si terranno colloqui tra Network Rail, gestore delle infrastrutture ferroviarie britanniche, e i sindacati, nel tentativo di frenare ulteriori scioperi, dopo quelli già tenutisi negli scorsi mesi. Al momento sono previste azioni sindacali da parte della sigla Rmt il 5,7 e 9 novembre. Tema della disputa solo le retribuzioni e le condizioni di lavoro dei dipendenti. Anche i membri del sindacato dei direttori ferroviari della Tssa dovrebbero intraprendere un'azione sindacale a inizio novembre, mentre il 10 dello stesso mese dovrebbe toccare al personale della metropolitana di Londra. Due fonti coinvolte nelle trattative a livello nazionale, che hanno rifiutato di essere identificate, hanno confermato al "Financial Times" che sono in corso colloqui per cercare di risolvere i disaccordi su salari e pratiche di lavoro, citando dei progressi in merito. (Rel)