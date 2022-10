Brasile: Sanchez su vittoria Lula, scommessa sul progresso e la speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha deciso di "scommettere sul progresso e sulla speranza". Lo ha scritto su Twitter il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nel congratularsi con Inacio Lula per la vittoria nelle elezioni presidenziali in Brasile. "Lavoriamo insieme per la giustizia sociale, l'uguaglianza e contro il cambiamento climatico. I tuoi successi saranno il successo del popolo brasiliano", ha concluso il capo del governo vspagnolo. (Spm)