Medio Oriente: valichi chiusi in Cisgiordania e Gaza in vista delle elezioni in Israele

- I valichi di frontiera tra Israele e la Cisgiordania e Gaza verranno chiusi a partire dalla mezzanotte del primo novembre fino alle 11:59 della stessa giornata, mentre verranno rafforzate le misure di sicurezza in Cisgiordania, dove si prevede verranno inviati militari e membri delle forze di polizia aggiuntivi. Lo hanno reso noto le Forze di difesa di Israele (Idf), in vista delle elezioni che si terranno domani in Israele. Membri dell’Idf e diverse unità di polizia di frontiera saranno dispiegate nell'area di Hebron, nella Cisgiordania meridionale e vicino a Gerusalemme. L’obiettivo è prevenire attacchi ed episodi di violenza. (Res)