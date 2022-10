Brasile: Gualtieri, vittoria di Lula notizia straordinaria, progresso e sviluppo sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, commenta su Twitter la vittoria del leader di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, che ha battuto al ballottaggio per le presidenziali in Brasile l'attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro. "Una notizia straordinaria la vittoria di Lula. Ora il Brasile potrà tornare sulla via del progresso, dello sviluppo sociale, della cura dell’ambiente e delle persone. Roma è più che mai vicina al popolo brasiliano che vuole guardare al futuro con speranza". Lo scrive su Twitter lo stesso Gualtieri. (Rer)