Brasile: ministro Esteri spagnolo, con vittoria incontestabile di Lula le relazioni saranno rilanciate

- Le relazioni con il Brasile saranno "rilanciate" dopo la vittoria "incontestabile" del candidato di sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva, sul suo rivale e presidente uscente, Jair Bolsonaro. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in un'intervista a "Radio Nacional". Albares ha sottolineato come durante il governo di Bolsonaro le relazioni tra Spagna e Brasile non si sono deteriorate ma ora "prenderanno un nuovo slancio". A questo proposito, il capo della diplomazia di Madrid ha detto che il governo spagnolo cerca di avere le "migliori relazioni possibili" con tutti i governi dell'America Latina, ma "non c'è dubbio" che con Lula ci sia una "agenda comune molto chiara" che passa per "la ricerca della giustizia sociale e del progresso, la difesa della biodiversità e la lotta contro il cambiamento climatico". Secondo Albares, la vittoria di Lula dimostra che la democrazia brasiliana "è vibrante e viva" e la sua vittoria "incontestabile" è testimoniata dal Tribunale elettorale che ha dichiarato ufficiali i risultati in tutto il mondo.(Spm)