Ucraina: ministero Infrastrutture, 12 navi cariche di prodotti agricole partite dai porti sul Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 12 le navi cariche di 355 mila tonnellate di prodotti agricoli che hanno lasciato i porti di Odessa, Chernomorsk e Pivdenny dirette verso diversi Paesi di Africa, Asia e dell’Europa. È quanto riferito dall’ufficio stampa del ministero delle Infrastrutture di Kiev, secondo cui grazie alla mediazione di Onu e Turchia si sta lavorando per garantire il transito regolare dei cargo nonostante il ritiro della Federazione Russa dall’accordo annunciato questa settimana. "In base alla proposta del Centro di coordinamento congiunto, i rappresentanti delle Nazioni Unite e della Turchia prevedono di inviare dieci gruppi di ispezione per controllare 40 navi. Questa proposta è stata accettata dai rappresentanti dell'Ucraina. I rappresentanti della Federazione Russa sono stati informati”, ha riferito l’ufficio stampa del ministero. Inoltre, è stato consentito l’attracco ai porti ucraini di quattro navi che hanno superato l'ispezione effettuata ieri con la partecipazione di tutte le parti, compresi i rappresentanti della Russia. (Kiu)