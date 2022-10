Risparmio: Mattarella, nell’era dell’incertezza la fiducia è merce preziosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’era dell’incertezza la fiducia è merce preziosa, indispensabile per la ripartenza: offrire un clima positivo e una rete di sicurezza è responsabilità che non può essere evasa". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A., Francesco Profumo in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio. "Una responsabilità accresciuta deve essere percepita dalle banche e dagli altri operatori finanziari in questa direzione: non si farà mai abbastanza per rafforzare la resilienza di individui e imprese, specie del tessuto medio-piccolo", ha aggiunto il capo dello Stato.(Rin)