Meteo Milano: le previsioni per domani

- Cielo poco nuvoloso nella notte, nel corso della mattinata aumento della nuvolosità a media e alta quota a partire dai settori occidentali e di montagna, in estensione anche alla pianura nel pomeriggio fino a irregolarmente nuvoloso. Dalla tarda mattinata e nel pomeriggio non escluse deboli precipitazioni su Appennino, settori più occidentali della pianura e fascia pedemontana, altrove assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo, massime in lieve calo.(Rem)