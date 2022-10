Indo-Pacifico: Usa pianificano schieramento bombardieri B-52 in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno pianificando lo schieramento di sei bombardieri strategici B-52, in grado di veicolare armi nucleari, presso una base aerea nell'Australia settentrionale. Lo riferisce l'emittente televisiva australiana "Abc", secondo cui le infrastrutture necessarie a ospitare i bombardieri verranno realizzate presso la remota Base aerea dell'aeronautica militare australiana a Tindal, circa 300 chilometri a sud di Darwin, capoluogo del Territorio del Nord. Secondo "Abc", il dipartimento della Difesa Usa ha già approntata piani dettagliati per una "struttura operativa di squadrone" che includerebbe un'area di parcheggio e un centro per la manutenzione dei B-52. Presso il Territorio del Nord si svolgono già periodiche esercitazioni congiunte tra le forze armate australiane e il Corpo dei marine degli Stati Uniti, inaugurate durante l'amministrazione del presidente Usa Barack Obama. (Res)