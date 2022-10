Regno Unito: capo polizia West Midlands, stupido registrare controversie come reati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inciviltà e le piccole controversie vengono regolarmente registrate come crimini, deformano le statistiche e spaventano i cittadini. Lo ha dichiarato uno dei vertici della polizia britannica, David Thompson, capo della polizia delle West Midlands, parlando al quotidiano "The Times". Secondo Thompson, i reati in Regno Unito vengono registrati in un "modo completamente folle". Le discussioni verbali tra vicini e i timori di potenziali atti violenti sono stati registrati come atti criminali, il che ha distorto il punto di vista dei cittadini, ha affermato l'ufficiale di polizia. (segue) (Rel)