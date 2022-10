Regno Unito: capo polizia West Midlands, stupido registrare controversie come reati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thompson ha affermato che, secondo le statistiche ufficiali, il tasso di violenza contro le persone è più alto nel Warwickshire, nella Mercia occidentale, nel Norfolk e in Cumbria rispetto a Londra perché le forze regionali rispettando rigorosamente le regole stabilite per la registrazione dei reati. I dati sulla criminalità hanno raggiunto quota massima la scorsa settimana, pari a 6,5 milioni di reati in un anno, mentre la polizia ne ha risolto la percentuale più bassa. L'Ufficio di statistica nazionale ha affermato che il 5,4 per cento dei reati registrati ha portato a un'accusa formale stando ai dati aggiornati sino a giugno, in calo dal 6,5 per cento rispetto ai 12 mesi precedenti. (Rel)