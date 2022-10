India: crollo ponte pedonale, bilancio sale a 132 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio del crollo di un ponte pedonale sul fiume Machchhu, nel distretto di Morbi, nell’India occidentale, è aumentato a oltre 132 vittime, tra cui figurerebbero anche diversi bambini. Lo ha riferito oggi un funzionario di polizia locale. Il ponte, vecchio di quasi cento anni, aveva riaperto di recente dopo essere stato sottoposto a lavori. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il crollo sarebbe stato causato dall’eccessivo numero di persone presenti sulla struttura. Stando ad alcune testimonianze riprese dalla stampa indiana, sul ponte erano presenti al momento del crollo circa 500 persone. "Sono profondamente addolorato per la tragedia di Morbi. Le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento e viene fornita tutta l'assistenza necessaria alle persone colpite", ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi in un tweet. (Inn)