Iran: ancora proteste nella notte per la settima settimana

- Sono almeno undici le città in Iran teatro di proteste nella scorsa notte, nonostante gli avvertimenti delle forze di sicurezza e antisommossa e delle Guardie rivoluzionarie. Secondo quanto riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”, tra le località che hanno visto manifestanti scendere in piazza vi sono state Sanandaj, Saqqaz e Mahabad. Iran Human Rights, un’organizzazione internazionale per i diritti umani con sede a Oslo, ha fatto sapere che membri della sicurezza iraniana e dei paramilitari Basij hanno preso d'assalto i campus di alcune università del Paese, tra cui l’università Azad di Teheran, arrestando diversi studenti. I video diffusi in rete mostrano le forze di sicurezza che sparano gas lacrimogeni contro gli studenti mentre questi intonano slogan contro il leader supremo, ayatollah Ali Khamenei. Ciò è giunto dopo che le Guardie rivoluzionarie avevano messo in guardia i giovani iraniani affermando che il 29 ottobre sarebbe stato l’ultimo giorno delle proteste scoppiate a seguito della morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta dopo essere stata arrestata per non aver indossato il velo in modo corretto.(Res)