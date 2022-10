Regno Unito: Sunak sta rivalutando partecipazione al summit del Cop27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, sta riconsiderando la possibilità di partecipare al summit della Cop27 che prenderà il via domenica prossima a Sharm El Sheikh, in Egitto. Sunak ha fatto sapere di volersi concentrare sulla stesura del piano fiscale a medio termine la cui pubblicazione è stata rimandata al 17 novembre rispetto alla scadenza ordinaria prevista il 31 ottobre. La decisione di re Carlo di non presenziare - ma di ospitare al contempo un ricevimento per ambientalisti a Buckingham Palace - e l'impegno sui temi ambientali del Regno Unito, che ha ceduto la presidenza della Cop all'Egitto, potrebbero modificare i piani di Sunak. Secondo fonti dei quotidiani "The Times" e "The Telegraph", il primo ministro intende lasciare tutte le opzioni sul tavolo e non si può quindi escludere una sua "fugace" apparizione al summit della Cop. Al vertice al momento è prevista la partecipazione dei presidenti francese e statunitense, Emmanuel Macron e Joe Biden, e Sunak potrebbe sfruttare l'occasione per una prima apparizione a livello internazionale e avviare formalmente le interlocuzioni con alcuni dei principali leader globali. (Rel)