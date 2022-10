Ucraina: nuovi attacchi russi, esplosioni a Kiev e Kharkiv, problemi con le forniture elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno una decina di esplosioni sono state udite a Kiev, capitale dell'Ucraina, mentre svariate altre detonazioni sono state avvertite a Kharkiv e nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. A causare le esplosioni i nuovi attacchi condotti dalla Federazione Russa. Le sirene di allerta aerea sono attive in gran parte del Paese, mentre si segnalano carenze di forniture elettriche a Kharkiv, dove due attacchi hanno colpito un'infrastruttura critica. Proprio a causa di queste problematiche, il servizio di trasporti pubblico della metropolitana è stato interrotto. Anche nella regione di Dnipropetrovsk, le autorità locali segnalano che gli attacchi russi hanno colpito delle infrastrutture energetiche, con evidenti ripercussioni sulla corrente elettrica. Per quanto riguarda Kiev, invece, si segnalano le prime carenze nelle forniture idriche in alcuni sobborghi della capitale. (Kiu)