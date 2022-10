Corea del Sud: ressa di Halloween, presidente Yoon omaggia le vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito frattanto a 154 morti il numero delle persone rimaste uccise nella ressa. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap” si contano anche 149 feriti, di cui almeno 33 in modo grave. Tra le vittime ci sono anche 26 cittadini stranieri, originari di Paesi quali Iran, Uzbekistan, Giappone, Cina e Norvegia. L'incidente è stato provocato dall’afflusso in uno stretto vicolo del quartiere, famoso per i locali e la vita notturna, di una enorme quantità di persone. Nei video diffusi sui social si vedono migliaia di persone accalcate l’una sull’altra che fanno fatica a respirare e che cercano disperatamente di farsi largo. La pressione avrebbe provocato la caduta di alcune di loro, in un effetto domino che ha causato decine di morti, la maggior parte giovani sui vent’anni. (segue) (Git)