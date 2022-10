Corea del Sud: ressa di Halloween, presidente Yoon omaggia le vittime (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Corea del Sud, Han Duk-soo, ha promesso oggi che il governo condurrà "una indagine approfondita sulle cause dell'incidente, e farà il possibile per apportare cambiamenti istituzionali necessari a evitare che questo genere di incidenti si ripeta". Oggi il distretto di Itaewon è teatro di un continuo pellegrinaggio di persone che posano crisantemi e candele in memoria delle vittime. I locali del quartiere sono chiusi e la polizia ha isolato il vicolo dove l'affollamento di migliaia di persone ha causato la tragedia. Nel Paese sono state cancellate feste e concerti. (Git)