Hong Kong: sequestrate 1,8 tonnellate di metanfetamina diretta in Australia

- Le autorità doganali di Hong Kong hanno effettuato un sequestro di metanfetamina liquida da record: ben 1,8 tonnellate, celate in cartoni di acqua di cocco. Il carico, destinato all'Australia, era giunto ad Hong Kong dal Sud America transitando per il Messico, ed è stato bloccato il 23 ottobre grazie a una segnalazione della polizia australiana, secondo una nota diffusa dalle autorità della ex colonia britannica nel fine settimana. Le autorità di Hong Kong stimano che il valore della metanfetamina sequestrata superi i 140 milioni di dollari, ma funzionari australiani suggeriscono che il valore al dettaglio del carico in Australia avrebbe potuto raggiungere il miliardo di dollari australiani. (Res)