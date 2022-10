Brasile: Borrell si congratula con Lula per la vittoria alle presidenziali, rafforzeremo relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini brasiliani si sono recati alle urne per eleggere il loro nuovo presidente in un'elezione pacifica e ben organizzata. Lo ha scritto su Twitter l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, facendo così le sue congratulazioni a Ignacio Lula, eletto presidente del Brasile. "Non vedo l'ora di lavorare insieme e far progredire le relazioni Ue-Brasile con il vostro governo e con il nuovo Congresso e le autorità statali", ha scritto Borrell. (Beb)