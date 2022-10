Usa: elezioni medio termine, Democratici premono perché Biden chiarisca intenzioni dopo il voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico preme sul presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, perché chiarisca le proprie intenzioni in merito a una possibile ricandidatura alla Casa Bianca, dopo le elezioni di medio termine in programma il mese prossimo. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", sottolineando che le pressioni su Biden saranno particolarmente intense nel caso i Democratici escano sconfitti dal voto dell'8 novembre. Secondo Jim Manley, consigliere dell'ex leader parlamentare democratico Harry Reid, "non importa cosa succede, ci saranno pressioni (sul presidente) perché assuma una decisione il prima possibile". Non è chiaro, al momento, se Biden abbia già in programma un annuncio ufficiale dopo le elezioni. Il quotidiano "The Hill" sottolinea che l'irresolutezza di Biden ha già indisposto il suo partito in occasione delle elezioni presidenziali del 2020, quando annunciò la propria candidatura mesi più tardi degli altri esponenti del suo partito. (Was)