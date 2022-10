Giappone: tasso di approvazione del governo Kishida in lieve aumento al 37,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha registrato un lieve incremento al 37,6 per cento, secondo l'ultimo sondaggio pubblicato ieri dall'agenzia di stampa "Kyodo". Il precedente sondaggio, effettuato all'inizio di ottobre, attribuiva al governo un tasso di approvazione del 35 per cento. Il tasso di sfiducia è calato di 3,5 punti percentuali al 44,8 per cento. Il 52,9 per cento degli elettori intervistati esprime pessimismo in merito alla presenza di candidati "adeguati" alternativi alla guida del Paese. Inoltre, ben il 71,1 per cento degli intervistati non si aspetta grandi benefici dal pur vasto piano di spesa per il contrasto dell'inflazione annunciato dall'esecutivo la scorsa settimana. (segue) (Git)