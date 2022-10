Giappone: tasso di approvazione del governo Kishida in lieve aumento al 37,6 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha annunciato venerdì 18 ottobre un taglio di circa il 20 per cento le tariffe delle bollette energetiche per le famiglie del Paese dall'inizio del prossimo anno, nell'ambito di un nuovo pacchetto di misure economiche tese a contrastare l'inflazione. Il primo ministro Kishida ha presentato un pacchetto stimolo dall'importo ancora superiore alla pur ingente cifra anticipata nei giorni scorsi: 29mila miliardi di yen (circa 199 miliardi di dollari), tramite i quali il governo punta a generare ricadute economiche positive nell'ordine di 4,6 punti di percentuali di Pil. L'intervento sulle bollette energetiche, in particolare, abbasserà il prezzo dell'energia di 7 yen per chilowattora per le famiglie, mentre per le aziende il costo dell'energia dovrebbe calare di 3,5 yen per chilowattora. L'intervento si estenderà inoltre alle bollette del gas cittadino, che dovrebbero calare di 30 yen per metro cubo. Le nuove misure si uniranno ai sussidi già varati dal governo giapponese per i venditori nazionali di petrolio all'ingrosso, che nei mesi scorsi hanno limitato gli aumenti di benzina e cherosene: in totale, le iniziative del governo potrebbero comportare per le singole famiglie giapponesi un risparmio medio di 45mila yen (circa 310 euro) tra gennaio e settembre prossimi. (segue) (Git)