Imprese: Twitter smentisce "Nyt" su licenziamenti anticipati dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha smentito un articolo del quotidiano "New York Times", secondo cui il magnate, che ha appena concluso un affare da 44 miliardi di dollari per l'acquisto del social media Twitter, intenderebbe licenziare alcuni dei dipendenti prima di domani, 1 novembre, per evitare di versare i loro prossimi stipendi. Musk ha risposto proprio su Twitter, definendo i contenuti dell'articolo "falsi". Dopo aver chiuso la travagliata procedura di acquisizione di Twitter la scorsa settimana, il magnate fondatore di Tesla e SpaceX ha prontamente licenziato i vertici della società. Twitter conta in tutto circa 7.500 dipendenti, e nei giorni scorsi la stampa Usa ha anticipato il possibile licenziamento della metà di questi ultimi. (Was)