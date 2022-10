Usa: elezioni medio termine, 2 elettori repubblicani su 3 temono brogli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi due terzi degli elettori repubblicani statunitensi temono che i risultati delle elezioni di medio termine in programma l'8 novembre possano essere manipolati, secondo un sondaggio effettuato da "Usa Today" e dalla Suffolk University. Dalla nuova rilevazione, pubblicata ieri, emerge che il 62 per cento degli elettori repubblicani registrati è preoccupato della regolarità delle procedure di computo dei voti. La medesima preoccupazione, evidenzia il sondaggi, è condivisa soltanto dal 21 per cento degli elettori democratici. Inoltre, il 64 per cento degli elettori repubblicani che hanno preso parte al sondaggio afferma di voler votare per candidati che hanno messo in dubbio la regolarità delle elezioni presidenziali del 2020. (Was)