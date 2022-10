Indo-Pacifico: Guardia costiera Filippine conduce esercitazioni con Usa e Giappone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il deputato Rufus Rodriguez ha presentato al parlamento delle Filippine un disegno di legge volto a impedire sconfinamenti territoriali aerei e navali da parte della Cina limitando determinate rotte marittime e aerovie a compagnie già designate, e minacciando pene detentive per armatori e capitani responsabili delle violazioni. L'iniziativa legislativa s'inserisce nel quadro delle perduranti tensioni tra i due Paesi nel Mar Cinese Meridionale. Manila si lamenta frequentemente per le attività cinesi nella sua Zona economica esclusiva (Zee), la più grave delle quali nel marzo del 2021 con centinaia di pescherecci rimasti per settimane intorno all'atollo di Whitsun Reef. Pechino rivendica il controllo della quasi totalità del Mar Cinese Meridionale, nonostante il tribunale di arbitrato permanente de L'Aja abbia dato nel 2016 ragione alle Filippine e nonostante la ferma opposizione di altri Paesi rivieraschi come Malesia, Brunei e Vietnam. (segue) (Fim)