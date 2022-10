Imprese: Blackstone rileva controllata di Emerson Electric per 9,9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emerson Electric Co. cederà una quota di maggioranza della sua attività legata alle tecnologie di condizionamento a Blackstone Inc., nell'ambito di un accordo che valuta la controllata di Emerson 14 miliardi di dollari. Lo scrive il "Wall Street Journal", secondo cui l'accordo verrà annunciato formalmente nella giornata di oggi. L'acquisizione, la più rilevante da parte di un fondo di private-equity negli ultimi mesi, darà a Blackstone il controllo del 55 per cento dell'unità che vende compressori e altri prodotti e servizi per il riscaldamento e il condizionamento domestici. Il fondo e i co-investitori verseranno 4,4 miliardi di dollari, cui si aggiungeranno altri 5,5 miliardi finanziati a debito. (Was)