Business news: America Latina-Ue, Borrell, regione opportunità di ridurre la dipendenza dalla Russia

- L'attuale contesto geopolitico caratterizzato dalla guerra in Ucraina rappresenta il "momento appropriato per rilanciare più che mai le relazioni tra l'America latina e l'Ue". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, nel suo intervento alla riunione dei ministri degli Esteri della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America Latina e i Caraibi (Cepal), a Buenos Aires. "Per l'Europa rilanciare questa relazione rappresenta un obiettivo prioritario", ha detto Borrell. "L'aggressione della Russia all'Ucraina ha generato conseguenze che tutti soffriamo in termini di aumenti dei prezzi degli alimenti e dell'energia, e questo si aggiunge ai problemi preesistenti", ha affermato il rappresentante Ue, secondo il quale "adesso dobbiamo parlare di come possiamo lavorare insieme per affrontare questa situazione e di come dobbiamo adattarci a questo scenario geopolitico e geoeconomico". (Res)