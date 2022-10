Brasile-Usa: da Biden congratulazioni a Lula per vittoria in elezioni "libere e credibili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha inviato le proprie "congratulazioni" a Luiz Inacio Lula da Silva, presidente eletto del Brasile grazie ad elezioni "libere, eque e credibili". In una nota ufficiale, Biden ha espresso l'auspicio di "lavorare assieme per continuare la cooperazione tra i nostri due paesi nei mesi e negli anni a venire". Il leader del Partito dei lavoratori ha ottenuto il 50,89 per cento dei voti contro il 49,11 per cento andato al capo dello Stato uscente, Jair Bolsonaro, con uno scarto di circa 2 milioni voti. Lula, che assumerà il terzo mandato presidenziale dal prossimo 1 gennaio, avrà come vice Geraldo Alckmin, politico che sconfisse al ballottaggio del 2006. (Was)