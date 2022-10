Business news: Cile, Fmi, pericolo di un brusco rallentamento economia dovuto a fattori esterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Cile sta attraversando una fase di transizione verso un modello di crescita sostenibile che include tuttavia la possibilità di un brusco rallentamento dovuto a fattori esterni. E' quanto si legge nel rapporto elaborato dallo staff del Fondo monetario internazionale (Fmi) al termine di una missione nell'ambito dell'Articolo IV dello Statuto di adesione e pubblicato oggi. La missione, che si è svolta dal 18 al 27 ottobre, ha visto incontri con le autorità del governo, della Banca centrale e rappresentanti di settori della società civile. Secondo i tecnici del Fmi a fronte delle forti pressioni inflazionistiche e di un elevato disavanzo delle partite correnti, le autorità hanno adeguatamente inasprito le politiche macroeconomiche, sostenendo nel contempo l'occupazione e proteggendo i settori più vulnerabili. In termini di previsioni l'Fmi prevede una crescita del Pil del 2,1 per cento nel 2022 e una contrazione del -1,3 per cento nel 2023, prima di tornare a una crescita del 2,5 nel 2024. (Res)