Germania: ministra Esteri Baerbock mette in guardia da dipendenza da Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha messo in guardia dalla dipendenza della Germania. Intervistata dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, l'esponente dei Verdi si è espressa a seguito dell'autorizzazione del governo federale all'ingresso nel terminale di Tollerort, uno dei quattro del porto di Amburgo da parte di Cosco, gruppo statale cinese per le spedizioni e la logistica. L'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz ha ridotto la quota dell'azienda dal 35 al 24,9 per cento. L'obiettivo è impedire che Cosco acquisisse una minoranza di blocco e potesse esercitare la propria influenza su una infrastruttura strategica quale è il principale porto della Germania. Sulla questione, Baerbock ha osservato che è compito della politica imparare dagli errori. Per questo, ha evidenziato la titolare della diplomazia di Berlino, “penso sia assolutamente importante che non ci rendiamo mai più così dipendenti da un Paese che non condivide i nostri valori da finire in una situazione come quella che stiamo vedendo ora”, ossia la guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina in cui la Germania è “limitata” nella propria possibilità di azione. Il riferimento è alla dipendenza che, negli anni, la Repubblica federale tedesca ha sviluppato da Mosca nell'approvvigionamento di energia. (segue) (Geb)