- Con il 67,76 per cento delle schede scrutinate, il candidato del Partito dei lavoratori (Pt) Luiz Inacio 'Lula' da Silva, diventa il candidato più votato nelle elezioni alla presidenza del Brasile. L'ex presidente ha ottenuto il 50,01 per cento dei consensi contro il 49,99 per cento del presidente in carica, Jair Bolsonaro.(Brb)