Business news: Cile, scaricatori di porto indicono sciopero a tempo indeterminato

- I lavoratori dell'Unione portuale del Cile hanno iniziato uno sciopero a tempo indeterminato per protestare contro la paralisi dei negoziati sul miglioramento dei contratti e delle condizioni di lavoro. Il sindacato ha avvertito che verranno interrotte tutte le operazioni di carico e scarico merci e che verranno effettuati picchetti per impedire lo svolgimento delle attività nei principali porti. Secondo le previsioni lo sciopero riguarderà circa 6.500 operai in 23 porti su tutto il territorio nazionale. Lo sciopero, coincide con l'avvio della stagione delle crociere, l'arrivo delle importazioni per le vacanze di fine anno e un maggiore flusso di export di frutta. I terminal che hanno aderito ufficialmente all'iniziativa di protesta del sindacato sono quelli di Iquique, Antofagasta, Valparaiso e San Vicente. (Res)