Business news: Argentina, Fitch declassa credito sovrano a CCC-, "profondi squilibri macroeconomici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Fitch ha abbassato la valutazione del credito sovrano dell’Argentina sul lungo termine a CCC- da CCC. Il declassamento, si legge in una nota, “riflette profondi squilibri macroeconomici e una posizione di liquidità esterna fortemente limitata”, che potrebbe “indebolire sempre più la capacità di rimborso”, provocando un “aumento del debito in valuta estera nei prossimi anni”. Fitch prevede che l'inflazione raggiungerà il 100 per cento nel 2022 dal 51 per cento nel 2021, il livello più alto degli ultimi decenni, guidata da un eccesso monetario, dalle pressioni globali sui prezzi e dalle aspettative di svalutazione che influenzano il comportamento dei prezzi. (Res)