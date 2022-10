Business news: Giappone-Uruguay, Lacalle Pou partecipa a forum imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha partecipato a Tokyo al Business Forum Giappone-Uruguay, offerto dalla Japan External Trade Organization. Nell'occasione, si legge in una nota, il capo dello Stato uruguaiano ha evidenziato "le trasformazioni" che il suo governo sta attuando in linea con "una visione di lungo termine" e ha sottolineato la capacità del Paese nel concludere accordi commerciali bilaterali con nuovi partner. Per quanto riguarda le relazioni commerciali con il Giappone, Lacalle Pou ha affermato che si tratta di economie complementari e che l'Uruguay ha molto da offrire soprattutto in materia di sicurezza alimentare. Lacalle Pou ha quindi ricordato che a novembre l'Uruguay presenterà la lettera di adesione all'Accordo di partenariato globale e progressivo transpacifico (Tpp11), un accordo di tipo commerciale al quale aderiscono oltre al Cile anche Australia, Brunei, Canada, Malesia, Messico, Giappone, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. (Res)