Business news: Argentina, ministro Economia, raggiunto accordo su rifinanziamento debito con Club di Parigi

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, ha annunciato che il governo ha raggiunto un accordo con il Club di Parigi per rifinanziare un debito di 2,4 miliardi di dollari. "Voglio dirvi che abbiamo concluso con successo l'accordo con il Club di Parigi per l'Argentina, per tornare a normalizzare i rapporti del nostro Paese, delle nostre aziende, per i nostri lavoratori, con i Paesi del blocco europeo", ha detto Massa in una conferenza stampa. Pur senza entrare nei dettagli finanziari, il ministro dell'Economia ha quindi sottolineato che l'accordo tiene conto dell'attuale contesto geopolitico globale. "Siamo un Paese debitore finanziario ma creditore ambientale. Siamo uno dei Paesi che garantisce la sicurezza alimentare globale, e siamo uno dei primi Paesi che ha sofferto l'impatto della guerra globale sulla propria economia. E noi siamo uno dei Paesi che garantisce sicurezza energetica e tutto questo dobbiamo affermarlo guardando al nostro modello di sviluppo". (Res)