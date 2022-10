Business news: America Latina, Cepal invita a trasformazione strutturale modello di sviluppo della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, ha invitato i paesi della regione ad avviare una trasformazione strutturale del modello di sviluppo" non solo per superare l'impatto della congiuntura globale nella regione ma anche le deficienze strutturali che ancora limitano il pieno sviluppo delle sua capacità. Lo ha fatto nel suo discorso di apertura del "Dialogo dei ministri degli Esteri" che si tiene a Buenos Aires, nel contesto del 39mo periodo di sessioni della Cepal. Salazar ha quindi citato il documento "Verso la trasformazione del modello di sviluppo in America Latina", che raccoglie la posizione ufficiale della Cepal, in cui vengono individuate dieci "missioni". Tra queste quella di migliorare la produttività, la sostenibilità, ridurre la disuguaglianza, accelerare la trasformazione digitale e l'integrazione economica regionale. (Res)