Business news: Giappone-Uruguay, premier Kishida incontra presidente Lacalle Pou, accordo su promozione investimenti

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha incontrato a Tokyo il presidente dell'Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou. Lo riferisce l'ufficio del primo ministro giapponese, secondo cui i due leader hanno concordato l'istituzione di un comitato congiunto per la promozione degli investimenti giapponesi in Uruguay, e per il rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali. Kishida ha sottolineato che le relazioni tra i due Paesi offrono grandi potenzialità di sviluppo. Lacalle Pou, dal canto proprio, ha auspicato un aumento significativo delle esportazioni di alimenti e altri prodotti dall'Uruguay al Giappone. "Spero che l'Uruguay possa servire da piattaforma per lo sviluppo del Sud America", ha affermato il capo dello Stato. Il presidente dell'Uruguay, alla sua prima visita ufficiale in Giappone, si tratterrà nel Paese sino a domani; nel corso della visita, è stato ricevuto dall'imperatore Naruhito. (Res)