Ucraina: ministra Esteri tedesca Baerbock, Mosca non metta in pericolo navi del grano

- La Russia non deve mettere in pericolo la sicurezza delle navi che trasportano il grano dall'Ucraina attraverso il Mar Nero. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. L'esponente dei Verdi ha esortato la Russia a rispettare gli obblighi previsti dall'accordo sulle esportazioni di grano dall'Ucraina via mare. Mosca ha sospeso l'intesa in via unilaterale a seguito dell'attacco contro la sua flotta del Mar Nero effettuato al largo della Crimea da droni sottomarini ucraini. Come evidenziato da Baerbock. “milioni di persone muoiono di fame in tutto il mondo e la Russia sta ancora una volta compromettendo la sicurezza delle navi che trasportano grano. Questo deve finire”. La ministra degli Esteri tedesca ha aggiunto che “non deve dipendere dai piani di guerra del presidente russo”, Vladimir Putin, la possibilità di sfamarsi delle “famiglie in Libano, Niger o Bangladesh”. (Geb)