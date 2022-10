Brasile: scrutinato 5,61% delle schede, Bolsonaro 53,23%, Lula 46,77%

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 5,06 per cento delle schede scrutinate, il candidato del Partito liberale (Pt), Jair Bolsonaro, è attualmente il candidato più votato nelle elezioni alla presidenza del Brasile. Il capo dello Stato uscente ha ottenuto 3.597.163 voti, pari al 56,41 per cento dei consensi. Il candidato del Partito dei lavoratori, Inacio Luiz 'Lula' da Silva ha invece ottenuto 3.160.318 voti, pari al 46,77 per cento dei consensi. Al primo turno Lula ha ottenuto con il 48,43 per cento dei consensi il numero maggiore di sempre di voti per un candidato presidenziale al primo turno, mentre il presidente uscente ha superato con il 43,2 per cento dei voti i consensi che aveva raccolto al primo turno del 2018. (brb)