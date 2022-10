Business news: l'Ue guarda all'America Latina per ridurre la dipendenza dal gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea vede nell'America Latina l'opportunità di ridurre la sua dipendenza energetica dalla Russia e intende rafforzare i legami con la regione per avviare una cooperazione in questo senso. È il messaggio che l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha ripetuto più volte nel corso della sua visita in Argentina, centro di diversi importanti appuntamenti regionali. Un'ambizione, quella di Bruxelles, che dovrà comunque fare i conti con la presenza di altri concorrenti nella regione, a partire dalla Cina. La dipendenza europea dal gas russo "si è trasformata in un'arma", e per l'Ue "rendersi autonoma" è diventata una priorità, ha detto Borrell nel corso della 39ma sessione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America Latina e i Caraibi (Cepal), tenuta ieri a Buenos Aires. "Questo non significa isolarci, ma cooperare in modo più intelligente e cercare soci affidabili", ha detto Borrell. "L'America latina è una potenza mondiale in biodiversità, energia rinnovabile e risorse strategiche e vuole aggregare valore a queste risorse", ha aggiunto, sottolineando che "questo processo richiede finanziamenti e trasferimento tecnologico" che l'Europa, nell'attuale contesto, è interessata a garantire. (Res)