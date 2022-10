Energia: ministro Finanze turco, Ankara può diventare importante centro per l’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia cerca di stringere un rapporto di collaborazione con l’Arabia Saudita per diventare un importante centro energetico per l’Europa. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze turco, Nureddin Nebati, in un’intervista al quotidiano saudita “Arab News”. “La Turchia dalla sua posizione geografica è un corridoio energetico da Russia, Iran e Arabia Saudita. In questo modo il gas naturale o il petrolio sarà spedito in modo più sicuro e ad un prezzo inferiore”, ha spiegato al ministro, secondo il quale il raggiungimento di pace e stabilità nella regione “potrà ridurre i costi energetici”. “Quella pace porterà prezzi del gas e dell'energia ad essere più convenienti e consentirà ad Ankara e Riad di guardare avanti", ha aggiunto. “L’Europa dipende dal gas russo ed è per questo che devono essere compiuti alcuni passi e costruite altre strutture”, ha affermato Nebati. (segue) (Res)