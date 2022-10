Russia: fonti stampa, generale Lapin rimosso dalla guida del Distretto militare centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale russo, Aleksandr Lapin, è stato rimosso dal suo incarico di comandante del Distretto militare centrale. Lo ha riferito una fonte del ministero della Difesa russo al quotidiano online di informazione "Moscow Times". Lapin era a capo delle Forze russe costrette a fine settembre al ritiro da Lyman, la città strategica per le linee di rifornimento tra il Donbass, il nord e il sud dell'Ucraina. Non sono noti al momento i motivi della sua rimozione dall'incarico né chi prenderà il posto del generale. Quello che si sa è che in precedenza sia Evgenij Prigozin, fondatore del gruppo paramilitare Wagner, e il leader ceceno Ramzan Kadyrov avevano criticato Lapin per il modo in cui comandava le truppe russe in Ucraina. Lapin era tra coloro che avevano pianificato le operazioni della Russia nelle province di Chernihiv, Sumy e Kharkiv, poi liberate dalle truppe di Kiev. Solo due mesi fa il presidente russo, Vladimir Putin, aveva conferito a Lapin il titolo di "Eroe della Russia". (Res)